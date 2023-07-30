Андрей Данилко и Олег Скрипка поругались из-за фонограммы

Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, ответил на критику от солиста коллектива «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки, который обвинил его в пении под фонограмму. Об этом Данилко заявил в YouTube-интервью каналу «И грянул Грэм».

«Если Олег меня видит, хочу сказать: «Олег, тебе столько лет, пора уже быть добрее», — обратился артист.

Он пригласил Скрипку на свой концерт, чтобы тот послушал, как музыкант, якобы поет под фонограмму. Данилко также обратил внимание на неискренность Скрипки во время интервью, на котором он обвинил Сердючку в пении под фонограмму:

«Я послушал это интервью и, понимаете, каждый раз, когда ему задавали неудобные вопросы, то у него отключался звук, либо он плохо слышал, или ему становилось неинтересно...» — рассказал Андрей Данилко.

Накануне Скрипка в эфире того же YouTube-канала назвал Данилко «фанерщиком», которого «изматывает спеть живьем».

«Кто-то любит любовь, а кто-то — резиновых женщин», — объяснил свое негативное отношение к Верке Сердючке Скрипка.