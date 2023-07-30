Муцениеце: «Мужчины бесят, если честно»

Агата Муцениеце в новом выпуске своего влога«Честные будни» призналась, что мужчины ее раздражают. Она объяснила это тем, что мужчины с годами только приобретают шарм и привлекательность, когда как женщины после родов в основном мужского внимания лишаются, - сообщает портал popcake.tv.

«Мужчины бесят, если честно. Потому что они с возрастом лучше становятся, лучше сохраняют внешность. Я знаю зачем. Потому что по природе мужчина должен осеменять как можно дольше. Нравиться женщинам как можно дольше. А женщина — нет. Она родила — все до свидания»,— возмутилась Муцениеце.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный были вместе более 10 лет и считались одной из самых красивых и крепких звездных пар. Однако два года назад публика узнала об их разводе, который сопровождался скандалами.

В скором времени Павла увидели в компании актрисы Мирославы Карпович. Но пара достаточно быстро рассталась. Через пару месяцев Прилучный появился в обществе с новой девушкой, уже нынешней супругой, Зепюр Брутян. Они быстро поженились и растят совместного ребенка.