Борисова призналась, что беспокоится о будущем дочери-подростка
Дана Борисова воспитывает дочь Полину от брака с бизнесменом Максимом Аксеновым. Бизнесмен и ведущая разошлись, когда девочке было четыре месяца. Отец не слишком интересовался дочерью и платил минимальные алименты в 15 тысяч рублей; у него новая семья, - пишет СтарХит.
Сейчас Полине 15 лет, и Дану пугают ее негативные установки по поводу семейной жизни и рождения детей.
«Она вообще не хочет замуж, меня это очень беспокоит. Общается с мальчиком, кто-то ей предлагал даже встречаться. Я–то себя помню: с 14 лет и за ручки ходила, и в подъезде целовалась. Я вижу со стороны, что она зеркалит от меня то, что я не хочу отношений. И то, что я отношусь потребительски к мужчинам. Она говорит: «Я так же буду». Меня беспокоит, что дочка постоянно озвучивает, что принадлежит к течению чайлдфри — детей не дождетесь и вообще зачем ребенок», — рассказала Борисова в интервью YouTube-каналу «СпецКорр».
Полина плохо учится и прогуливает школу, объясняя это тем, что ей неинтересно учиться. Девочка мечтает о поездке в Корею и хочет окончить 10-11 классы в этой стране.
«Она влюблена в Корею уже давно, у нее страсть к изучению языка, это странно, учитывая, что дочка двоечница круглая и прогульщица. Но она честно признает, что ей в школе не интересно. Мне кажется, она Корею идеализирует, говорит, что там все люди красивые и ухоженные», — сообщила телеведущая.
Дана Борисова активно пользуется услугами как косметологов, так и хирургов-пластиков. Теперь же она приобщила к этому и свою 15-летнюю дочь Полину. Девочке увеличили губы инъекциями.