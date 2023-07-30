Борисова призналась, что беспокоится о будущем дочери-подростка

«Она вообще не хочет замуж, меня это очень беспокоит. Общается с мальчиком, кто-то ей предлагал даже встречаться. Я–то себя помню: с 14 лет и за ручки ходила, и в подъезде целовалась. Я вижу со стороны, что она зеркалит от меня то, что я не хочу отношений. И то, что я отношусь потребительски к мужчинам. Она говорит: «Я так же буду». Меня беспокоит, что дочка постоянно озвучивает, что принадлежит к течению чайлдфри — детей не дождетесь и вообще зачем ребенок», — рассказала Борисова в интервью YouTube-каналу «СпецКорр».