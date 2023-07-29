Успенская обрушилась на Гоар Аветисян за поддержку Хайдарова

Ты имеешь большую аудиторию и являешься одним из лидеров мнений, но что же ты этим поступком до нее донесешь? Как продаться за большую сумму денег? Твоему шагу оправдания нет, и бумеранги никто не отменял. То, что у тебя сейчас закрыты комментарии к публикациям, лишний раз подтверждает мои слова о продажности и недобросовестности», - возмутилась королева отечественного шансона.