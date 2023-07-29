Успенская обрушилась на Гоар Аветисян за поддержку Хайдарова
Певица Слава обвинила звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова в неудачной подтяжке груди. Ее поддержала и Любовь Успенская, которая делала у него же операцию на ягодицы.
Но многие пациенты звездного хирурга сочли нужным вступиться за него. В частности, это сделала Гоар Аветисян, хотя сама блогер едва не погибла от послеоперационных осложнений. У нее долго не заживала швы. Гоар столкнулась с ишемией и нарушением трофики питания тканей. Потребовалось несколько месяцев и специализированное лечение, чтобы вернуть здоровье, - пишет СтарХит.
Успенская убеждена, что Гоар защищает Хайдарова небескорыстно.
«Защищая человека, доставившего тебе самой столько моральной и физической боли, ты позоришь не только себя, но и весь армянский народ, честь и совесть которого для меня были в примере. Так поступать подло и низко.
Ты имеешь большую аудиторию и являешься одним из лидеров мнений, но что же ты этим поступком до нее донесешь? Как продаться за большую сумму денег? Твоему шагу оправдания нет, и бумеранги никто не отменял. То, что у тебя сейчас закрыты комментарии к публикациям, лишний раз подтверждает мои слова о продажности и недобросовестности», - возмутилась королева отечественного шансона.
Заявление в СК на хирурга-пластика Хайдарова подписали 52 человека.