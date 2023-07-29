Кабо показала дорогостоящее приобретение

Актриса Ольга Кабо в последние несколько лет была вынуждена бороться за материальные ценности. Она судилась с бывшим супругом, бизнесменом Николаем Разгуляевым. Он задолжал кредиторам более 362 миллионов рублей.

Однако за долги пришлось отвечать и Ольге, как его бывшей жене. Кабо пришлось доказывать в суде, что ее квартира была приобретена на ее личные средства и деньги старшей дочери. В 2020 году она выиграла процесс.

Затем Ольга отсудила алименты, которые полагаются ее сыну от Николая Разгуляева. Она добилась, чтобы экс-супруг выплачивал ребенку 18 тысяч рублей (прожиточный минимум для детей в столице).

Также актриса подала иск чтобы потребовать с бывшего мужа и других лиц, которые участвовали в реализации их совместно нажитого имущества, 26 миллионов рублей. Звезда требует вернуть свою половину от продажи акций, автомобиля и недвижимости.

Как пишет портал vokrug.tv, наконец-то Кабо удалось стабилизировать финансовое положение. В своем блоге она похвасталась дорогостоящей покупкой

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«Карета подана! Вот такой подарок сделала себе сегодня! Я очень много времени провожу в автомобиле, для меня это тоже дом —дом на колесах! Вот теперь буду летать с ветерком на большой, сильной и стильной машине!» —объявила актриса.

Недавно Ольга Кабо посетила премьеру кинокартины «Жанна Дюбарри», в которой принял участие Джонни Депп. На мероприятие актриса пришла не одна – компанию ей составила дочь Татьяна. Как призналась звезда, для нее это отличная возможность увидеться и пообщаться с наследницей, поскольку жизнь раскинула родственниц по разным городам.

В разговоре с прессой артистка рассказала, что дочь не пошла по ее стопам и не захотела покорять киноиндустрию. Как оказалось, наследница Кабо увлеклась медициной и приняла решение стать психологом.