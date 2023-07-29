Дизайнер рассказал, как звезды экономят на нарядах

«Когда у нас просят вещи, не понимают, почему мы не даем. Например, певица Нюша два или три раза обращалась к нам за отметку в соцсетях. Мы отказали, а потом мне назначили встречу. Я ребятам говорю: «Они уверены, что мы не работаем за отметку?». Потом они мне написали: «Ну да, за отметку». В смысле «ну да»?! Почему для тебя дизайнер должен бесплатно работать? Откуда такое отношение? Ты себя кем считаешь?! Если нормальной звездой, то знай, что каждый труд должен оплачиваться! Сейчас речь не только о Нюше», — объяснил он.