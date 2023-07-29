Дизайнер рассказал, как звезды экономят на нарядах
Александр Арутюнов, модный дизайнер, в интервью для YouTube-шоу «Мадонна Мур», рассказал, что многие представители российского шоу-бизнеса хотят иметь наряды не за деньги, а на бартерной основе. Дизайнер считает это неуважительным отношением к своей работе. По его словам, для бренда подобное невыгодно.
В качестве примера модельер привел историю с певицей Нюшей, - пишет gazeta.ru.
«Когда у нас просят вещи, не понимают, почему мы не даем. Например, певица Нюша два или три раза обращалась к нам за отметку в соцсетях. Мы отказали, а потом мне назначили встречу. Я ребятам говорю: «Они уверены, что мы не работаем за отметку?». Потом они мне написали: «Ну да, за отметку». В смысле «ну да»?! Почему для тебя дизайнер должен бесплатно работать? Откуда такое отношение? Ты себя кем считаешь?! Если нормальной звездой, то знай, что каждый труд должен оплачиваться! Сейчас речь не только о Нюше», — объяснил он.
Многие звезды отечественного шоу-бизнеса в последнее время переселяются за пределы России. Певица Нюша – не исключение. В Объединенные Арабские Эмираты она уехала еще в конце прошлого года.