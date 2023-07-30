Теннисистка Эмма Радукану закрутила роман с Карло Агостинелли — сыном банкира и наследником миллиардного состояния

Вполне возможно, теннис для Эммы вскоре окончательно отойдёт на второй план.

Эмма Радукану ошеломила теннисный мир, одержав победу на US Open – 2021. Она стала первым квалифаером в истории и первой британкой с 1977 года, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.

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Продолжать в том же духе у Эммы не получилось. После триумфального US Open Радукану выступала невнятно и не показывала высоких результатов. Сейчас 20-летняя теннисистка занимает 131-е место в рейтинге WTA. В последний раз британка выходила на корт в апреле этого года на турнире в Штутгарте. Она пропустила «Ролан Гаррос» и Уимблдон, восстанавливаясь после операций на голеностопе и двух запястьях. Эмма надеется вернуться в игру на US Open – 2023, хотя её участие ещё не подтверждено.

На корте дела у Радукану не складываются, но за его пределами у неё всё отлично. По данным Daily Mail, теннисистка, в прошлом году получившая от короля Карла III Орден Британской империи, зарабатывает примерно £ 130 тыс. в неделю по различным спонсорским контрактам (включая бренды Porsche, British Airways, Tiffany и Dior), заключённым на волне свалившейся славы после успеха на US Open. Эмма также налаживает личную жизнь. Она начала встречаться с Карло Агостинелли, сыном крупного американского банкира и наследником миллиардного состояния.

Слухи об отношениях Радукану с 23-летним Агостинелли появились несколько месяцев назад. В мае теннисистка посетила круизное шоу Dior в Мехико в качестве посла глобального бренда. В соцсетях Эмма и Карло публиковали яркие совместные фото, явно намекающие на романтическую связь между ними.

Отец Карло – Роберт Агостинелли – бывший банкир Goldman Sachs, который в спортивном мире известен благодаря неудавшейся попытке купить футбольный клуб «Ливерпуль». Состояние Агостинелли на 2023 год оценивается примерно в $ 1 млрд, он входит в топ-1000 богатейших людей США.

Мать Карло — Матильда Фавье — занимает пост главы отдела по связям с общественностью Dior. Радукану сотрудничает с этим брендом и дружит с Фавье. Вероятно, Эмма познакомилась с Агостинелли именно через Матильду.

Чем известен Карло? Он получил диплом специалиста по международным отношениям в Стэнфорде (выпустился в этом году) и идёт по стопам своего 70-летнего отца, миллиардное состояние которого в будущем унаследует. Сейчас Агостинелли-младший пытается развивать свою инвестиционную компанию Immersion Partners.

Кроме того, в университете Карло классно играл в футбол, выступая за сборную Стэнфорда. Профессиональную карьеру в этом виде спорта он решил не строить, отдав предпочтение бизнесу.

Радукану и Агостинелли-младший отлично провели время в Мехико. На этом их связь не прервалась. В середине июня Радукану посетила особняк семьи Агостинелли стоимостью £ 2 млн в Кенсингтоне. Карло подарил Эмме букет цветов. Затем они вместе покинули роскошную собственность на лимузине, парень заботливо накинул на теннисистку свой пиджак.

Радукану также сдружилась с Элоизой, старшей сестрой Карло. В июне они развлекались на модной вечеринке Tatler Little Black Book в Париже. Карло тоже там присутствовал. Под фото Элоизы и Эммы в соцсети он оставил эмодзи сердца. Оно определённо предназначалось не только его сестре. Карло неоднократно оставлял такие же послания на различных публикациях Эммы, а теннисистка аналогичным образом отвечала ему.

12 июля журналисты сфотографировали мило беседующих Карло и Эмму у ресторана Whole Foods в Кенсингтоне. Официально Радукану и Агостинелли не подтверждали отношения, хотя мало у кого уже возникали сомнения на этот счёт.

Карло не выдержал и первым явно указал на то, что Эмма является его возлюбленной. 19 июля он опубликовал фото с ней во время отдыха в Греции, недвусмысленно подписав их: «Выходные в кругу семьи».

На днях Эмма в компании Карло посетила частный элитный клуб Oswald's в центральном Лондоне. Повод – празднование 23-летия Агостинелли. Этот клуб принимает VIP-персон и членов королевской семьи.

Принцесса Беатриса Йоркская и её муж итальянский аристократ Эдоардо Мапелли-Моцци были среди присутствующих на вечеринке в честь именин Карло. Радукану и Агостинелли прибыли в Oswald's в 19:30 по местному времени и провели там четыре часа, после чего вместе покинули заведение.

А что насчёт карьеры Эммы? Теннис всё ещё важен для британки. В соцсетях она время от времени показывает, что решительно настроена вернуться на корт как можно скорее.

Тем не менее вполне может быть так, что спорт окончательно отойдёт на второй план для Радукану.

В недавнем резонансном интервью её агент Макс Айзенбад ясно дал понять, что теннисистка не сама принимает решения по поводу своей карьеры. Огромное влияние на неё оказывает отец Ион Радукану.

«Почему Эмма часто меняет тренеров? Хорошо это или плохо, но её отец в значительной степени контролирует этот вопрос. Это их философия ещё с юниорских времён. Вы заметили, что она никогда не работала с одним тренером длительное время. Для них привычное дело менять тренеров раз в пять месяцев. Для большинства брать «Большой шлем» и менять тренера – нетрадиционно и непривычно.

Вы видите, как игроки постоянно меняют тренеров, особенно в женском туре. Но людям трудно понять, как можно выйти в четвёртый круг Уимблдона, а потом уволить Найджела Сирса – хорошего тренера и хорошего человека. Люди её за это убивали, а потом она выиграла US Open… Вы убивали её за то, что она не оставила Найджела, но потом она выиграла US Open и снова рассталась с тренером.

Эндрю Ричардсон, конечно, был частью этой победы, но тот же Тим Хенмэн тоже приложил к этому руку. Честно говоря, именно её отец составлял планы на матчи. Понимаю, что это выглядит не очень, но они в семье приняли такое решение. Люди должны смириться с тем, что для них это норма. Вероятно, так будет до конца её карьеры», — сказал Айзенбад.

Может ли Ион Радукану вскоре решить, что его дочери стоит бросить теннис и сосредоточиться на личной жизни с Карло Агостинелли? Исключать такой вариант развития событий нельзя. Сама Эмма тоже наверняка как минимум задумывается об этом уже сейчас.