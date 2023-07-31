Гарик Сукачев впервые обратился к поклонникам после госпитализации

Госпитализированный накануне рок-музыкант, поэт, композитор, режиссер театра и кино Гарик Сукачев записал видеообращение из больницы и извинился за отмену концерта. Ролик опубликован в Telegram-канале артиста.

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"Дорогие друзья! Все те, кто должны были прийти или приехать на наш концерт в Рускеала. Я загремел в больницу. Прошу у вас, конечно же, прощения, но все мы живые люди. Все мы болеем. Хочу вам сказать, что обязательно болезни проходят, и обязательно мы приедем. Еще раз простите меня", - сказал он в видеообращении.

Певец также опроверг информацию о том, что попал в больницу из-за чрезмерного употребления алкоголя. "Я бы с удовольствием выпил по рюмке с друзьями, но как-то не получается. То времени нет, то здоровье не позволяет", - добавил артист.

Ранее на официальной странице Сукачева во "ВКонтакте" была размещена информация, что 29 июля ожидается концерт рок-музыканта в Карелии. На этой же странице позднее сообщили, что музыканта госпитализировали в связи с ухудшением здоровья, его концерт в Карелии был отменен.