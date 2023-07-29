Названа причина госпитализации Гарика Сукачева

Российский музыкант и режиссер Гарик Сукачев мог попасть в больницу из-за высокого давления. Об этом изданию NEWS.ru Сергей Галанин .

«Думаю, что [госпитализирован] в связи с этими погодными условиями, которые преследуют нас. Могло просто скакануть давление. Все будет нормально, я знаю моего друга, он сильный парень», — раскрыл детали Галанин.

О госпитализации Сукачева стало известно 29 июля. На официальной странице исполнителя во «ВКонтакте» причины госпитализации не называются. При этом накануне, 28 июля, в группе был анонс предстоящего концерта, об отмене или переносе мероприятия из-за состояния артиста ничего сказано не было.