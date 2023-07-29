Семина: «Я чувствую себя выброшенной на помойку»

«У меня пенсия около 30 тысяч рублей, включая доплату, которую я получаю как блокадница. Понятия не имею, почему не приходит надбавки за звание народной артистки РСФСР. Не знаю, кому жаловаться. Но многие мои коллеги, народные и заслуженные, получают такую же пенсию, как и я. Почему-то нам не платят за звания. Но, почему у Тамары Семиной такая маленькая пенсия, тоже не пойму», - сказала актриса Лариса Лужина.