Семина: «Я чувствую себя выброшенной на помойку»
Недавно народная артистка РСФСР Тамара Семина в разговоре с журналистами пожаловалась на свою пенсию, которая составляет 17 тысяч рублей. Хотя несколько лет назад мэрия Москвы приняла решение доплачивать 30 тысяч рублей московским пенсионерам, имеющим звание народный или заслуженный артист.
Журналисты поговорили с Тамарой Петровной.
«Почему народная артистка влачит нищенское существование, почему такая позорная пенсия, спросите не у меня, а у московского правительства. Как им не стыдно! Только зрители обо мне вспоминают. Я чувствую себя выброшенной на помойку. Мне глубоко неприятны люди, которые унижают пожилых артистов. Я унижена, раздавлена и оскорблена их отношением к моих былым заслугам и к моим работам», - с возмущением заявила звезда.
Как пишет «Комсомольская Правда», действительно, надбавки не всегда получают все те артисты, которым они положены.
«У меня пенсия около 30 тысяч рублей, включая доплату, которую я получаю как блокадница. Понятия не имею, почему не приходит надбавки за звание народной артистки РСФСР. Не знаю, кому жаловаться. Но многие мои коллеги, народные и заслуженные, получают такую же пенсию, как и я. Почему-то нам не платят за звания. Но, почему у Тамары Семиной такая маленькая пенсия, тоже не пойму», - сказала актриса Лариса Лужина.
За комментариями сотрудники издания обратились директору театра «Ленком» Марку Варшаверу.
«Доплата за звание засуженным и народным артистам – это сугубо городская надбавка, знак уважения мэр Москвы. Чтобы артисты ее получали, театр пишет письмо в Департамент культуры, который обращается в мэрию. После этого устанавливается надбавка артисту-пенсионеру.
Поскольку Тамара Сёмина и Лариса Лужина не работают в театрах, наверное, им надо самостоятельно обратиться в Департамент культуры или в Минкульт, или попросить, чтобы это сделала актерская гильдия», - объяснил Варшавер.
Ранее актриса Татьяна Васильева пожаловалась на маленькую пенсию и призналась, что ей приходится много работать ради достойного заработка. Ее коллега Тамара Семина в разговоре с PROZvezd поддержала артистку и пожалела, что ей приходиться "болтаться" с гастролями по России.