Певец Гарик Сукачев госпитализирован

Известный рок-музыкант Гарик Сукачев госпитализирован в связи с ухудшением здоровья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу исполнителя.

В пресс-службе отметили, что на фоне сложившейся ситуации, намеченный на субботу, 29 июля, концерт Сукачева в Рускеала на Хуторе Елки пройдет в неожиданном формате «Народное караоке».

Уточняется, что оркестр и техническая группа прибыли в Карелию и готовы сыграть для поклонников певца.

В пресс-службе выразили надежду, что фанаты придут на концерт и вместе с творческим коллективом споют популярные песни «Дорожная», «Ольга», «А я милого узнаю по походке», «Бабушка».