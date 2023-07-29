Суд рассмотрит протокол в отношении Макаревича* за отсутствие маркировки иноагента

Симоновский суд Москвы рассмотрит протокол в отношении музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (признан иноагентом). Об этом пишет РИА «Новости».

Протокол был выписан музыканту специалистами Роскомнадзора за создание и распространение материалов без указания маркировки иноагента по пункту 4 статьи 19.34 КоАП. По ней нарушителям-физлицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб.

Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, что в сентябре 2022 года Минюст России включил основателя группы «Машина времени» в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования была указана Украина, кроме того, упоминается «политическая деятельность».

Отмечается, что в июне 2023 года протокол за отсутствие положенной по закону маркировки составили на певицу Монеточку* (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана иноагентом). Суд оштрафовал ее на 30 тыс. руб.