Наташа Королева рассказала об отношениях с родственниками с Украины

Певица Наташа Королева после начала специальной военной операции (СВО) поставила своим украинским и другим родственникам ультиматум. Об этом исполнительница рассказала в беседе с журналистами.

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Она отметила, что у ее родственников, в том числе — из Украины, разное мнение по поводу происходящих событий. Чтобы не прекратить общение певица поставила им одно условие.

— Я всем поставила ультиматум и сказала: «Мы должны находить точки соприкосновения. Потому что мы — родные люди, ближе у нас никого нет», — рассказала Королева.

Певица отметила, что взяла на себя функцию дипломата, решающего все споры и конфликты. Получается у нее это неплохо, отметила Королева в интервью «Московскому комсомольцу».

В начале июня Королева сообщила, что ее концерты запретили в украинской столице по причине связи с Россией. Артистка с 90-х годов живет в Москве, но родилась в Киеве.