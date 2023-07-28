Пугачева в микрошортах пришла на фестиваль Вайкуле

Певица Алла Пугачева посетила фестиваль «Рандеву» в Юрмале. Кадры разместила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) организатор мероприятия и подруга звезды Лайма Вайкуле.

На видеоролике Пугачева и Вайкуле позируют в обнимку. Для визита на фестиваль подруги Примадонна выбрала дерзкий аутфит с микрошортами. Вместе с артисткой пришел и ее супруг Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом).

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Также Вайкуле опубликовала в личном блоге видеоролики, на которых в рамках ее фестиваля выступили украинские артисты. На сцене спели Верка Сердючка, Макс Барских и Alekseev. Также на красной дорожке с Вайкуле позировала Мария Максакова.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который представляет Лайма Вайкуле, был перенесен с 2022 на 2023 год. Организаторы мероприятия объясняли перенос ситуацией на Украине. Участники сопровождающей певицу группы в основном проживают за пределами Латвии. Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава, также основным языком фестиваля является русский.