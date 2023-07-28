Шварценеггер получит награду "За мужество" от музея Холокоста

Поводом послужили посты актера в социальных сетях, в которых он выступает против антисемитизма и фанатизма. Также бывший губернатор Калифорнии вел многолетнюю борьбу с ненавистью, будучи на государственном посту. А в 2022-м Шварценеггер посетил Освенцим и рассказал об ужасающих подробностях Холокоста и пропагандировал мир и толерантность в условиях роста антисемитизма.