Актер Арнольд Шварценеггер получит награду "За мужество" от музея Холокоста
Музей Холокоста в Лос-Анжелесе объявил, что 6 ноября награду «За мужество» получит актер Арнольд Шварценеггер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Поводом послужили посты актера в социальных сетях, в которых он выступает против антисемитизма и фанатизма. Также бывший губернатор Калифорнии вел многолетнюю борьбу с ненавистью, будучи на государственном посту. А в 2022-м Шварценеггер посетил Освенцим и рассказал об ужасающих подробностях Холокоста и пропагандировал мир и толерантность в условиях роста антисемитизма.
«Арнольд, публично высказавшись, воплотил в себе суть нашего музея — вдохновлять человечество правдой», — сказал гендиректор учреждения Бет Кин.
В начале июля Шварценеггер похвалил сценариста и режиссера франшизы «Терминатор» Джеймса Кэмерона и заявил, что будущее искусственного интеллекта, показанное в фильмах, «стало реальностью». По словам актера, Кэмерон настолько хорошо написал сценарий проекта, что стал «режиссером номер один» в мире.
«В «Терминаторе» мы говорим о том, что машины обретают самосознание и берут верх. В течение десятилетий это стало реальностью. Так что это уже не фантастика и не футуристика», — заявил актер о событиях фильма.