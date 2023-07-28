Депардье вновь обвинили в домогательствах

Актера Жерара Депардье в сексуальных домогательствах обвинила шестнадцатая по счету женщина. Об этом она сообщила в эфире французской радиостанции France Inter, передает РИА Новости.

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Женщина-технический специалист на "крупных съемках" встретила звезду, когда ей было 30 лет. Она рассказала, что Депардье оказывал неподобающее внимание еще двум ассистенткам. В какой-то момент он начал настойчиво предлагать "приятно провести вечер" и ей, женщина ощущала себя "под прицелом".

"Я повернулась спиной к Жерару Депардье... Я почувствовала его большую руку, его огромную руку, у себя в промежности, он схватил меня за промежность, издав громкий и непристойный смех", - описала она один случай на площадке.

Никто из людей вокруг не отреагировал ни на этот случай, ни на другие "инциденты" с ее коллегами. Женщина дала интервью и подробно рассказала о событиях, но не планирует подавать жалобу на актера.

Радиостанция нашла и других свидетелей неприятного поведения актера на разных проектах с 2004 по 2022 год.