Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее состоянии

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что актриса находится дома в стабильном состоянии
Ольга Шукшина, дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала о состоянии народной артистки РСФСР.
«Да, действительно, мы уже дома. Всё, слава богу. Она восстановлена, практически стабилизирована. Ну, слабенькая, конечно. Но всё-таки два месяца ушло на течение этого тяжёлого заболевания. Теперь надо всю свою жизнь посвятить профилактике», — рассказала собеседница RT.
Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина переведена из больницы в реабилитационный центр Москвы.