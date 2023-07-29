Названы два последствия забастовки актеров и сценаристов в США

«Сдвиги дат церемоний вручения — это не самое страшное. Сейчас важно то, что фильм-открытие Венецианского кинофестиваля был отозван, так как стало понятно, что ни актеры, ни сценаристы не смогут приехать на фестиваль и представлять фильм. Понятно, что будут сложности во время фестиваля в Торонто — мероприятия, которое является одной из главных "витрин" американского кино, этот фестиваль проходит в сентябре. Если до сентября проблема не решится, не очень понятно, как будет проходить это мероприятие», — объяснил Сычев.