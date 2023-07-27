Ковальчук рассказала о страшных болях во время беременности

Российская певица Юлия Ковальчук рассказала, что во время последней беременности страдала от сильной боли, которую еле могла терпеть.

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— У меня воспалился седалищный нерв! Это ад, скажу я вам, невозможно повернуться и пошевелиться. Меня предупредили, что возможно это состояние продлится до самых родов, но меня этот ответ не устроил, — призналась певица.

Ковальчук пришлось делать специальные растяжки и зарядку каждое утро, чтобы справиться с болью. Воспаление прошло через пару недель. Экс-солистка «Блестящих» также рассказала, что особых пристрастий во время беременности у нее не было, но иногда она позволяла себе бутерброд с маслом и сыром, передает StarHit.

Недавно Ковальчук, ставшая мамой во второй раз, поделилась с подписчиками своих социальных сетей желанием завести еще одного ребенка.

Фотографии певицы с округлившимся животом появились в СМИ, однако новоиспеченные родители не давали по этому поводу никаких комментариев. 8 июля Ковальчук рассказала поклонникам, что стала мамой еще одной девочки, но не уточнила когда. Она отметила, что на то, чтобы осознать происходящее и поделиться радостной новостью, понадобилось некоторое время.