Королева откровенно рассказала о личной жизни сына

Наташа Королева родила сына от Сергея Глушко, с которым счастлива в браке вот уже более двадцати лет. Недавно Архип захотел самостоятельной жизни и принял решение съехать из родительского дома. Это неудивительно, ведь у молодого человека завязался бурный роман с девушкой по имени Мелисса. Вокруг их отношений ходит немало слухов. Так, поговаривали, что девушка в положении. Сам же отпрыск певицы показывал серьезные намерения и даже намекал на то, что хочет сделать возлюбленной предложение руки и сердца.