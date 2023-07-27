Королева откровенно рассказала о личной жизни сына

Наташа Королева родила сына от Сергея Глушко, с которым счастлива в браке вот уже более двадцати лет. Недавно Архип захотел самостоятельной жизни и принял решение съехать из родительского дома. Это неудивительно, ведь у молодого человека завязался бурный роман с девушкой по имени Мелисса. Вокруг их отношений ходит немало слухов. Так, поговаривали, что девушка в положении. Сам же отпрыск певицы показывал серьезные намерения и даже намекал на то, что хочет сделать возлюбленной предложение руки и сердца.
Недавно влюбленные даже решили узаконить свои отношения. Правда, пока что только виртуально. Так, они заключили онлайн-брак и даже получили соответствующую бумагу. Поклонники сразу решили, что в отношениях молодых людей царит идиллия и скоро стоит ждать уже настоящую свадьбу.
Накануне Королева обмолвилась о личной жизни отпрыска. По ее словам, о семейной жизни пока говорить рано. При этом Архип продолжает строить отношения с Мелиссой. Пара живет в съемной квартире, расположенной недалеко от института звездного наследника.