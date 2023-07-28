Пригожин назвал Пугачеву диктатором и высказался об уехавших артистах

«Просто она как женщина-королева не приемлет людей, которые, по ее мнению, могли бы каким-то образом конкурировать с ней за место на пьедестале. Она убедила людей и все общество, что она единственная и неповторимая».



При этом Пригожин добавил, что артистка является действительно уникальной личностью. «Сейчас ситуация в стране изменилась, она (Пугачева — прим. «Ленты.ру») сама ее изменила. Обстоятельства изменились. Но место Аллы Пугачевой и место Светланы Лободы никто занять не сможет», — отметил продюсер.