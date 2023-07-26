Золотое кольцо Тупака Шакура продали более чем за миллион долларов

Золотое кольцо хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура было продано за более чем 1 миллион долларов. Об этом сообщает лондонский торговый дом Sotheby's, который провёл торги.

Кольцо изготовили по личному заказу Тупака Шакура в 1996 году. Оно выполнено в виде короны и украшено рубинами и бриллиантами. Кроме того, на внутренней стороне украшения выгравирована надпись «Pac & Dada 1996» – в честь помолвки исполнителя с Кидадой Джонс. Именно это кольцо Тупак носил во время своего последнего публичного выступления.

Стартовая цена кольца составляла 300 тысяч долларов. В результате торгов оно ушло с молотка за 1 миллион 16 тысяч долларов.