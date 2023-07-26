Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор

Известная ирландская певица Шинейд О’Коннор, исполнительница хита Nothing Compares 2 U, скончалась на 57-м году жизни. Об этом пишет Irish Times.

О причинах смерти и дате похорон не сообщается.

В 2018 году О’Коннор выложила в интернет ролик, в котором призналась, что якобы страдает от психического расстройства.

В 2022 году Шинейд сообщила журналистам, что после трагической смерти 17-летнего сына потеряла интерес к жизни.

В активе исполнительницы 10 студийных альбомов, ее песня Nothing Compares 2 U была названа синглом номер один в мире в 1990 году по версии Billboard Music Awards.