В Вене сотни человек вышли на акцию против концертов Rammstein

В Вене около 500 человек собрались на акцию протеста у стадиона «Эрнст Хаппель». Демонстранты требуют отменить концерты группы Rammstein на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в адрес ее фронтмена Тилля Линдеманна , пишет ТАСС.

Организаторами митинга выступают объединение Grüne Frauen Wien и представитель партии «Зеленых» в парламенте Австрии Мэри Дисоски.

Демонстранты держат в руках плакаты с надписями «Ты все еще можешь выкинуть свой билет», «Верьте пострадавшим», «Долой со сцены преступников».

По данным агентства, концерты группы должны пройти в Вене 26 и 27 июля. В общей сложности, на них продано 110 тыс. билетов.

Опрос, проведенный газетой Standard, показал, что 81% респондентов планирует посетить мероприятие, 8% выразили желание продать свои билеты, 7% опрошенных рассказали, что не пойдут на концерт.

Напомним, что скандал разгорелся в конце мая, после того, как ирландка Шелби Линн обвинила Линдеманна в насилии.

После того, как ее заявление распространилось в СМИ, несколько женщин позвонили на радиостанцию NDR и Süddeutsche Zeitung и анонимно заявили, что лидер группы применял к ним сексуальное насилие.

Кроме того, в июле две женщины обвинили в насилии клавишника группы Кристиана Флаке Лоренца.