Суд оправдал Кевина Спейси

Известный американский актер Кевин Спейси был признан невиновным в среду, 26 июля, присяжными лондонского суда в совершении преступлений на сексуальной почве в отношении четырех мужчин. Об этом пишет Reuters.

В ходе четырехнедельного судебного разбирательства в Королевском суде Саутварка прокуратура сообщила присяжным, что инциденты произошли в 2004-2013 годах.

По данным агентства, 64-летний лауреат премии «Оскар» был оправдан по девяти пунктам обвинения, в том числе в сексуальном насилии, принуждении человека к сексуальным действиям без согласия и принуждении человека к сексуальным действиям с проникновением.

Спейси заплакал на скамье подсудимых, когда присяжные вынесли оправдательный приговор.

В активе актера - участие в проектах «Семь» (1995), «Подозрительные лица» (1995), «Время убивать» (1996), «Секреты Лос-Анджелеса» (1997), «Переговорщик» (1998), «Красота по-американски» (1999), «Заплати другому» (2000), «Планета Ка-Пэкс» (2001), «Жизнь Дэвида Гейла» (2003), «Возвращение Супермена» (2006) и «Несносные боссы» (2011).