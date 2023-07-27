Глава ОКР Поздняков прокомментировал скандал с россиянкой и украинкой на ЧМ по фехтованию

Российская актриса Ольга Будина заявила, что из художественных фильмов не стоит удалять сцены с участием артистов, уехавших из страны и выступающих против проведения специальной военной операции РФ на Украине. В беседе с NEWS.ru после открытия предвыборного штаба кандидата в мэры Москвы Дмитрия Гусева она высказала мнение, что в этом вопросе нужен целостный подход и оценка того, имеет ли тот или иной фильм идеологическую пользу.

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Что касается вырезания сцен [с участием покинувших страну артистов], я не считаю, что надо «кастрировать» художественные произведения. Если мы говорим о фильмах, которые не искажают историческую правду, которые несут смысловую, культурную составляющую для зрителей, тогда не нужно вырезать эти сцены, — высказала мнение Будина.

Актриса выступила за целостный подход и оценку того, насколько полезен тот или иной фильм «с идеологической точки зрения». По ее словам, «актер в данном случае — всего лишь инструмент».

Нужно смотреть на суть самого произведения. Но если фильм искажает историческую правду, выступает против государства, против интересов народа, тогда нужно думать, что с этим делать — и не с этими сценами, а с этим фильмом, — сказала актриса.

27 июля Ольга Будина стала доверенным лицом идущего на выборы мэра Москвы депутата «Справедливой России — Патриоты — За правду» Дмитрия Гусева и вошла в тройку кандидатов в сенаторы (вместе с депутатами Михаилом Делягиным и Николаем Бурляевым).

Ранее Будина заявила, что южные регионы России были готовы к началу специальной военной операции РФ на Украине, ждали ее, а теперь «отдуваются» за всю страну. Так она прокомментировала высказывания своих коллег против СВО.