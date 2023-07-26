Стало известно, как сын Бабкиной отреагировал на молодого любовника матери

«Говорят, Надежда Георгиевна купила Рябову квартиру в Москве в районе проспекта Мира. Обошлась ей эта покупка в 47 миллионов рублей. Она оплатила и ремонт этой двушки. На это, по слухам, ушло еще 10 миллионов рублей. Как только про эти траты узнал сын Бабкиной Данила, перестал с мамой разговаривать», — заявили осведомители.