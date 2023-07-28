Лолита рассказала, как впервые решилась выйти на сцену в своем «легендарном» комбинезоне

Певица Лолита в интервью порталу «А теперь внимание» вспомнила, что впервые надела свой ставший мемом комбинезон после вечеринки с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном.
«В 2017 году он выглядел по-другому. Сегодня я подумала, что самое место и время его надеть. Потому что я его презентовала тоже на фестивале «Жара». Я была тогда выпившая, выпивала с Тиллем —солистом группы Rammstein. Была в таком кайфе от этого, что было совершенно все равно, кто что скажет», — рассказала Лолита.
Певица решила надеть комбинезон, чтобы он не собирал пыль на полках. Лолита пошутила, что после столь эпатажного выхода СМИ будут писать только о ее сценическом наряде, а не о выступлении. Она также призвала не бояться экспериментировать и не опасаться негативной реакции окружающих.
«Вообще надо меньше обращать внимание на социальную активность некоторых людей. Поймите, когда им нечего делать, нет личной жизни, общественной, человек нигде не состоялся, у него есть единственное желание — [нагадить] вам в душу», — отметила Лолита.