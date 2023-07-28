Лолита рассказала, как впервые решилась выйти на сцену в своем «легендарном» комбинезоне

«В 2017 году он выглядел по-другому. Сегодня я подумала, что самое место и время его надеть. Потому что я его презентовала тоже на фестивале «Жара». Я была тогда выпившая, выпивала с Тиллем —солистом группы Rammstein. Была в таком кайфе от этого, что было совершенно все равно, кто что скажет», — рассказала Лолита.