Агурбаш рассказала, почему собирается отдыхать в России

Певица Анжелика Агурбаш призналась, что планирует отдыхать летом в России, поскольку сейчас ей небезопасно выезжать за границу. Как сообщает «Пятый канал», сейчас у нее есть «небольшие проблемы» с правоохранительными органами Белоруссии.

«Меня могут депортировать, потому что у меня было за последние три года уже четыре экстрадиции», — рассказала Агурбаш.

Она призналась, что хочет посетить Алтай и город Байкальск, где собирается отдохнуть без пафоса и гламура. С собой она возьмет только любимые книги.

«Просто уютный свитер, носочки, шорты, футболки, вкусный чай и кофе. Вот и все, это для меня самый лучший отдых», — поделилась артистка.