Максим Фадеев рассказал о своем отношении к «хлопнувшим дверью» артистам

«Думаю, эйфория скоро пройдет и придет бесславие. Потому что на них интересно посмотреть раз, максимум два. Местным коренным жителям они, конечно же, неинтересны, так как они с их творчеством не знакомы. У них другой менталитет и другие глаза», — отметил Фадеев.