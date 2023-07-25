Иосиф Пригожин заступился за зарубежных исполнителей

«Я всегда считал, что доминировать должна локальная музыка. Я еще в 90-е годы боролся за то, чтобы 70-80% на всех радиостанциях занимала локальная музыка. А это было сложно сделать. Сейчас это стало уже актуальным. Но у нас есть достойные люди, которые заслуживают внимания? Мы заменим кем? Рэперами? Необразованными музыкантами? Давайте мы поймем критерий качества. Уберем западную музыку, поставим копию? Пять артистов? Надо отличать популизм от реальных действий. Люди сами определятся, что им слушать», - объяснил Пригожин свою позицию.