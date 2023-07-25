Виктория Боня высмеяла Алану Мамаеву из-за гайда по пластическим хирургам

«Скажу очень грубо. Алана Мамаева, которая вытаскивала импланты из задницы и рассказывала, что они у нее просто разъехались, делает гайд по хирургам! Как она может делать гайд по хирургам, если у нее самой страшная история? Те, к кому она ездила, испохабили ее, а она потом рекомендует этих врачей. Потому что зарабатывает деньги на вас», — заявила Боня.