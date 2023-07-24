Стало известно, когда Джонни Депп приедет в Россию

Американский актер Джонни Депп планирует посетить Россию 10 ноября, рассказала NEWS.ru пиар-менеджер группы «ЯМОРЕ» Мария. По ее словам, запись совместного трека участников группы с актером назначена на 12 ноября.

На прошлой неделе был видеозвонок с командой Джонни Деппа. Дата, когда планируется приезд — 10 ноября, запись трека с «ЯМОРЕ» — 12 ноября и на последующих выходных, — рассказала пиар-менеджер.

Она добавила, что по возможности исполнитель роли Джека Воробья даст концерт в рамках своего тура, где группа «ЯМОРЕ» также выйдет на сцену и анонсирует новый трек.

До этого представитель группы «ЯМОРЕ» заявила, что актер Джонни Депп на сегодняшний день находится не в лучшем состоянии из-за злоупотребления алкоголем. Однако она полагает, что ситуация не критична и вряд ли помешает планам Деппа посетить Россию.