Иван Ургант может появиться на популярном телешоу в качестве гостя

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине. В новой передаче «Шоу Воли» комик Павел Воля каждое воскресенье вместе с приглашенными гостями подводит итоги уходящей недели в юмористической манере.

Тем не менее в конце апреля 2023 года Иван Ургант принял участие в торжественном мероприятии по случаю 11-летия своей передачи. Видео с телеведущим опубликовала его коллега по передаче Алла Михеева на своей странице в одной из социальных сетей. На кадрах можно увидеть Урганта в зеленой клетчатой рубашке и красной кепке. Вернется ли шоу в эфир Первого канала, Михеева не уточнила.