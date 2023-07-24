Наследников Градского через суд просят забрать «Мерседесы» и золотой «Линкольн»

Представители театра «Градский Холл», основанного покойным певцом Александром Градским, обратились в Тверской суд Москвы. Наследников композитора хотят обязать забрать с парковки театра два «Мерседеса» и золотой «Линкольн».

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Первое заседание по делу назначили на 5 сентября. Выяснилось, что художественный руководитель театра «Градский Холл» Алексей Рыбников не смог уладить вопрос с наследниками певца мирно. Теперь через суд он требует убрать машины с парковки, поскольку они долгое время занимают места и мешают сотрудникам.

Иск направлен к последней жене певца Марине. Сейчас она проживает в коттеджном поселке в Подмосковье с сыновьями Иваном и Александром, которым еще при жизни Градский купил отдельные квартиры, передает StarHit.