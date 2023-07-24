Наследников Градского через суд просят забрать «Мерседесы» и золотой «Линкольн»
Представители театра «Градский Холл», основанного покойным певцом Александром Градским, обратились в Тверской суд Москвы. Наследников композитора хотят обязать забрать с парковки театра два «Мерседеса» и золотой «Линкольн».
Первое заседание по делу назначили на 5 сентября. Выяснилось, что художественный руководитель театра «Градский Холл» Алексей Рыбников не смог уладить вопрос с наследниками певца мирно. Теперь через суд он требует убрать машины с парковки, поскольку они долгое время занимают места и мешают сотрудникам.
Иск направлен к последней жене певца Марине. Сейчас она проживает в коттеджном поселке в Подмосковье с сыновьями Иваном и Александром, которым еще при жизни Градский купил отдельные квартиры, передает StarHit.
В своих воспоминаниях специально для «Вечерней Москвы» журналист и писатель Евгений Додолев рассказал, что до самой смерти Александр Градский оставался прежним и не унывал. По его словам, нередко от него можно было услышать привычные шутки и язвительные комментарии обо всех вокруг.