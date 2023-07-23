Джонни Деппа обнаружили без сознания в номере отеля

Все было готово, сцена была установлена, команда была готова к выступлению. Никому даже не пришло в голову, что могут быть проблемы, тем более что участники группы уже выполнили настройку звука. Все, что мы слышали, это то, что Депп был перевозбужден, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление [алкоголем или запрещенными веществами], — цитирует газета слова члена коллектива артиста.