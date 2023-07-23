Манижа сообщила о пополнении в семье
В мае 2023 года стало известно, что Манижа ждет ребенка. Певица выпустила клип, в котором продемонстрировала животик. Она говорила, что ролик был смонтирован для истории – когда ребенок подрастет, он его посмотрит и увидит своих близких, - пишет издание woman.ru.
«Концепт твоей мамы Манижи, папы Ладо, бабушки Надин Усмановой и твоих дорогих друзей», — обратилась звезда к будущему наследнику.
23 июля Манижа поделилась в соцсетях радостной новостью: что певица стала мамой. На свет появилась девочка, которой выбрали имя Оливия.
Манижа выложила снимки из роддома и коротко их подписала:
«Добро пожаловать в мир, Кватания Оливия Ладиевна
Манижа Сангин родилась в Душанбе в семье психолога Наджибы Усмановой и врача Далера Хамроева, ее дедушка Таджи Усман - известный писатель и журналист. В 1994 году из-за гражданской войны в Таджикистане семья Манижи переехала в Москву.