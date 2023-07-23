Манижа сообщила о пополнении в семье

В мае 2023 года стало известно, что Манижа ждет ребенка. Певица выпустила клип, в котором продемонстрировала животик. Она говорила, что ролик был смонтирован для истории – когда ребенок подрастет, он его посмотрит и увидит своих близких, - пишет издание woman.ru.

«Концепт твоей мамы Манижи, папы Ладо, бабушки Надин Усмановой и твоих дорогих друзей», — обратилась звезда к будущему наследнику.

23 июля Манижа поделилась в соцсетях радостной новостью: что певица стала мамой. На свет появилась девочка, которой выбрали имя Оливия.

Манижа выложила снимки из роддома и коротко их подписала:

«Добро пожаловать в мир, Кватания Оливия Ладиевна