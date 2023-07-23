«Русская баня, ледяная купель»: Волочкова поделилась опытом похудения

Анастасия Волочкова , некоторое время назад значительно похудевшая, раскрыла секрет своей стройности. Балерина выложила в микроблоге видеоролик, на котором видно, что ей стал велик даже купальник, - пишет moslenta.ru.

Совсем недавно журналистка Алена Жигалова заявила , что балерина Анастасия Волочкова страдает алкоголизмом и ей пора ложиться в больницу на лечение.

Артистка не стала молчать. Так, Волочкова ответила, что лечиться нужно не ей, а Алене — от зависти. По словам балерины, она очень много работает и сидит на жесткой диете, а человек с таким образом жизни не может быть алкоголиком.