«Русская баня, ледяная купель»: Волочкова поделилась опытом похудения
Анастасия Волочкова, некоторое время назад значительно похудевшая, раскрыла секрет своей стройности. Балерина выложила в микроблоге видеоролик, на котором видно, что ей стал велик даже купальник, - пишет moslenta.ru.
«Это природа, конечно, работа над собой. Физическая нагрузка, минимальное количество еды, русская баня, ледяная купель, сильный массаж, позитивные эмоции», - объяснила Анастасия.
Совсем недавно журналистка Алена Жигалова заявила, что балерина Анастасия Волочкова страдает алкоголизмом и ей пора ложиться в больницу на лечение.
Артистка не стала молчать. Так, Волочкова ответила, что лечиться нужно не ей, а Алене — от зависти. По словам балерины, она очень много работает и сидит на жесткой диете, а человек с таким образом жизни не может быть алкоголиком.