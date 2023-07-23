Дочь Эдиты Пьехи рассказала , как сейчас живет певица

Советская и российская эстрадная певица Эдита Пьеха скоро отметит свой 86-й день рождения. Звезда живет в загородном доме и ведет затворнический образ жизни – начало подводить здоровье. Но при этом Эдита Станиславовна не собирается переезжать к дочери.

Дочь артистки Илона Броневицкая рассказала журналистам портала PROZVEZD, что, если ее мама что-то решит, то уговаривать ее бесполезно. Тем более, что у нее на самом деле вокруг прекрасная природа и живет она в очень хорошем доме.

«У мамы — большой сад, куда она периодически выходит. У нее есть некоторые проблемы с ногами, но они есть у многих людей в ее возрасте. Она живет в своем доме. У нее там просто райский уголок», — рассказала Броневицкая.

День рождения Пьехи будут отмечать в ее загородном доме за накрытым столом. В этот день по традиции соберутся все самые близкие: дети, внуки и правнуки.

Броневицкая не исключает, что Эдита Станиславовна еще выйдет на сцену.

«Сцена – это место притяжения. Какая-то маленькая точка, благодаря которой и здоровье улучшается, и настроение поднимается. Почему артисты все хорошо выглядят? Потому что они выходят на сцену и забывают о проблемах. Забыли о проблемах – они все сами и ушли», – объяснила Илона.