Рэпера Лигалайза проверят на статью о дискредитации ВС РФ

Российского рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) проверят на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) из-за недавнего интервью Юрию Дудю (признан в России иноагентом). Об этом со ссылкой на источники в Генпрокуратуре сообщает Mash.

Отмечается, что заявление с подобным требованием уже находится у правоохранителей. Согласно публикации, Меньшиков «в недавнем интервью у Дудя без стеснения осуждал действия России, оскорблял президента России Владимира Путина», а также высказывался в поддержку украинских военнослужащих, называя российских военных не иначе, как «орками».

Инициаторы заявления на рэпера надеются, что после подтверждения факта дискредитации его «признают экстремистом, ограничат въезд в страну и запретят его клипы».