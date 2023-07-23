Макаревич* раскритиковал почтовый сервис Израиля

Андрей Макаревич на своей страничке в социальной сети обрушился с резкой критикой на систему сервиса в Израиле.

Музыкант не понимает, как жители страны терпят «чудовищную» работу сферы услуг.

Так, он отметил, что нужный документ из любой конторы можно прождать два месяца, а доставка из магазина может вместо указанного срока появиться через неделю, - пишет «Московский Комсомолец».

С самим основателем «Машины времени» тоже произошла неприятная история. Макаревич ждал посылку из России – хотел получить костюм, ботинки и фотоаппарат. Доставку пришлось ждать полгода, затем супруга музыканта, местная жительница, два месяца вела переписку на иврите с почтовым отделением.

Музыкант заплатил пошлину в две тысячи евро, но израильская почта благополучно отправила посылку обратно в Россию, и по дороге она потерялась.

«Думаете, хоть пошлину вернули? Ща», - саркастически заметил Макаревич.

Певец написал также, что готов к волне хейта, поскольку в стране не любят, когда недавно прибывшие новоявленные граждане выступают с критикой. Но он подчеркнул, что немалые налоги, которые он платит, ничем не хуже тех, которые платят коренные жители.

И он не понимает, как в государстве, где кипят политические страсти, люди выходят на митинги, перекрывают дороги, обсуждают судебную реформу, публика столь лояльно относится к безобразной работе служб быта.

В конце прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отказался снимать с Макаревича статус иноагента.