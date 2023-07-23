Обнародована информация о зарубежной недвижимости Николаева

Ранее многие звезды шоу-бизнеса приобретали недвижимость в Латвии. Это давало возможность получить вид на жительство и без проблем путешествовать по Евросоюзу и приезжать туда на гастроли. Также было удобно проводить теплые месяцы на престижном морском курорте.

Игорь Николаев, как пишет Экспресс Газета, сначала купил относительно небольшую квартиру в Юрмале, а затем приобрел апартаменты попросторнее.

Первая квартира, как узнали журналисты, расположена в многоэтажном доме, который называют «янтарная резиденция». Соседями артиста были Олег Газманов и Лариса Долина.

Гораздо престижнее вторая квартира Николаева. Она двухэтажная, со стеклянным куполом-крышей, богатой отделкой и обстановкой, и пневматическим лифтом.

Раньше музыкант с семьей часто бывал на Рижском взморье. Сейчас поездки временно прекращены, но, судя по тому, что Николаев аккуратно осуществляет все выплаты по апартаментам, свою жилплощадь в Латвии он намерен сохранить.