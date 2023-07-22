Звезды отреагировали на включение в очередной санкционный список
Канада расширила список антироссийских санкций. Есть в новом списке и артисты: Филипп Киркоров, Тимати, Валерия и ее муж Иосиф Пригожин, Юлия Чичерина, Никита Михалков, Иван Охлобыстин, SHAMAN и многие другие.
Как информирует «Комсомольская Правда», Иван Охлобыстин отреагировал на эту новость к своему 57-летию в телеграм-канале: «Цифра не ахти какая - во всех смыслах. Но правительство Канады уже поздравило. И внесло в санкционные списки вместе с Михалковым, Чичериной, Пиотровским, а также Филиппом Киркоровым и Иосифом Пригожиным. … спасибо правительству Канады за высокую оценку…»
Филипп Киркоров провозгласил, как настоящий король эстрады:
«Заговорите о солнце, и вы увидите его лучи».
Иосиф Пригожин напомнил о двуличности страны, считающей себя демократической.
«Самый главный лозунг и формула - запрещать въезжать или выезжать, путешествовать. Как раз то, о чем гласит демократия: свобода передвижений, свобода мнения, свобода мысли. Я поздравляю такую «демократию» и ее представителей».
Ранее международная экспертная группа под руководством главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-посла США в Москве Майкла Макфола предложила Киеву расширить санкционный список известных россиян, включив в него умершую в 2015 году оперную певицу Елену Образцову.