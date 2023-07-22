Звезды отреагировали на включение в очередной санкционный список

Как информирует «Комсомольская Правда», Иван Охлобыстин отреагировал на эту новость к своему 57-летию в телеграм-канале: «Цифра не ахти какая - во всех смыслах. Но правительство Канады уже поздравило. И внесло в санкционные списки вместе с Михалковым, Чичериной, Пиотровским, а также Филиппом Киркоровым и Иосифом Пригожиным. … спасибо правительству Канады за высокую оценку…»