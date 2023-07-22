Седокова: «Испытала боль, которую никогда не испытывала»

Анна Седокова прилетела в Россию из Америки, где она живет с мужем и детьми. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» выступила с концертом в Москве. После концерта Анна показала в микроблоге опухшую и в синяках ногу и рассказала, что это мероприятие едва не стало для нее последним, - пишет thevoicemag.ru.

«Возможно, это был мой последний концерт. Я упала еще до выхода на сцену и повредила ногу так, что теперь невозможно ходить еще пару месяцев. Вместо afterparty поехала в скорую. Испытала боль, которую никогда не испытывала», — пожаловалась Анна.

Поклонники посочувствовали певице и не пожалели добрых слов, чтобы ее поддержать. Анна раскрыла подробности инцидента. Она только выходила на сцену, как заметила в зрительном зале свою дочь.

Седокова помахала ей рукой, и в этот момент не заметила ступеньку под ногами.

«Иду и просто проваливаюсь в бездну», — объяснила артистка.

В 2010-м году певица Анна Седокова вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского. Ему она родила дочь Монику. Однако спустя три года брака супруги решили развестись. Через пять лет после развода между Анной и Максимом возник конфликт по поводу опеки над их общей дочерью Моникой.