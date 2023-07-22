Барецкий рассказал о дружбе с Децлом

«Как рэпер он мне не особо нравился, потому что я наблюдал за зарождением рэп-музыки в беднейших районах Нью-Йорка. Люди делали гениальные вещи — поэтому то, что делалось у нас, мне не особо нравилось. И Децл не являлся в этом смысле исключением — не мог я слушать отечественных рэперов, они мне казались недорэперами. Я бы назвал их самобытными музыкальными поэтами», - констатировал Стас.