Барецкий рассказал о дружбе с Децлом
Децл (Кирилл Толмацкий) умер в 2019 году, 22 июля ему могло бы исполниться 40 лет. Стас Барецкий рассказал, что в свое время был в дружеских отношениях с музыкантом.
«Я с ним, можно сказать, дружил, мы выступали вместе, когда он стал молодой звездой. Потом он упал с музыкального олимпа в андеграунд, а я организовывал для него концерты. Децл в последнее время постоянно у меня занимал деньги. Не буду сейчас говорить, отдавал он мне их или нет», — заявил Барецкий.
Как шоумен рассказал «Газете.Ru», он не очень понимал творчество Децла.
«Как рэпер он мне не особо нравился, потому что я наблюдал за зарождением рэп-музыки в беднейших районах Нью-Йорка. Люди делали гениальные вещи — поэтому то, что делалось у нас, мне не особо нравилось. И Децл не являлся в этом смысле исключением — не мог я слушать отечественных рэперов, они мне казались недорэперами. Я бы назвал их самобытными музыкальными поэтами», - констатировал Стас.
Не все знают о том, что молодой рэпер снимался в нескольких кинофильмах. В 2005 году он снялся в фильме «Продается дача» в роли рэпера Васи. В 2013 он уже сыграл главную роль в фильме «Рай по требованию». В кинофильме «Закон каменных джунглей» артиста можно увидеть в эпизодической роли. Далее: