Хайдаров ответил на жалобу певицы Славы

«Как доктор могу сказать, работа выполнена была четко, профессионально, качественно. Тут, получается, абсурд: попой довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна. Что касается швов, мы всегда предупреждаем пациентов, что их заживление зависит, конечно же, и от работы хирурга, и от состояния здоровья пациента, его возраста, вредных привычек, соблюдение ограничений в плане интимной жизни и так далее. До какого-то момента мы были в очень хороших отношениях, но она не приходила, не выполняла все наши рекомендации, ссылаясь на занятость и так далее. Но мы собирались хирургически исправить рубцы, это делается 15-20 минут. Но Слава попала под влияние некоторых людей», - рассказал хирург.