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Хайдаров ответил на жалобу певицы Славы

Тимур Хайдаров считает, что певица Слава не соблюдала рекомендации врачей по реабилитации после операции.

Хайдаров ответил на жалобу певицы Славы
© РИА Новости

Певица Слава пожаловалась на некачественно, по ее словам, сделанную операцию на груди. В итоге пострадавшей пришлось переделывать грудь в другом центре пластической хирургии.

Хайдапров объяснил журналистам «Газеты.Ru», что дело не в операции, а в том, что Слава не осуществляла должный постоперационный уход за швами.

«Как доктор могу сказать, работа выполнена была четко, профессионально, качественно. Тут, получается, абсурд: попой довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна. Что касается швов, мы всегда предупреждаем пациентов, что их заживление зависит, конечно же, и от работы хирурга, и от состояния здоровья пациента, его возраста, вредных привычек, соблюдение ограничений в плане интимной жизни и так далее. До какого-то момента мы были в очень хороших отношениях, но она не приходила, не выполняла все наши рекомендации, ссылаясь на занятость и так далее. Но мы собирались хирургически исправить рубцы, это делается 15-20 минут. Но Слава попала под влияние некоторых людей», - рассказал хирург.

Анастасия Сланевская помирилась со своим гражданским супругом. Ее избранник — тот самый бизнесмен Анатолий Данилицкий, с которым прежде Слава официально разорвала отношения.

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