Хайдаров ответил на жалобу певицы Славы
Тимур Хайдаров считает, что певица Слава не соблюдала рекомендации врачей по реабилитации после операции.
Певица Слава пожаловалась на некачественно, по ее словам, сделанную операцию на груди. В итоге пострадавшей пришлось переделывать грудь в другом центре пластической хирургии.
Хайдапров объяснил журналистам «Газеты.Ru», что дело не в операции, а в том, что Слава не осуществляла должный постоперационный уход за швами.
«Как доктор могу сказать, работа выполнена была четко, профессионально, качественно. Тут, получается, абсурд: попой довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна. Что касается швов, мы всегда предупреждаем пациентов, что их заживление зависит, конечно же, и от работы хирурга, и от состояния здоровья пациента, его возраста, вредных привычек, соблюдение ограничений в плане интимной жизни и так далее. До какого-то момента мы были в очень хороших отношениях, но она не приходила, не выполняла все наши рекомендации, ссылаясь на занятость и так далее. Но мы собирались хирургически исправить рубцы, это делается 15-20 минут. Но Слава попала под влияние некоторых людей», - рассказал хирург.
Анастасия Сланевская помирилась со своим гражданским супругом. Ее избранник — тот самый бизнесмен Анатолий Данилицкий, с которым прежде Слава официально разорвала отношения.