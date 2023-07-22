Малиновская дала совет желающим сделать пластику

«Я совершила ошибку. Недавно наткнулась на фото, где мне 19-20 лет, я была очень красивой. Пожалела о многих операциях, просто тогда меня не отговорили. Существуют тренды, как должна выглядеть женщина в современном мире, раньше были одни идеалы, сейчас — другие. Девушки делают огромные задницы, "лисьи глазки"», — рассказала телеведущая в эфире YouTube-шоу «Жить».