Малиновская дала совет желающим сделать пластику
Маша Малиновская считает, что перед пластической операцией всем пациентам необходима консультация психолога.
Маша пережила все неприятные моменты, связанные с перекраиванием внешности, на собственном опыте. Она увеличивала и уменьшала грудь, удаляла комки Биша, колола гель в губы т потом долго и мучительно его удаляла.
«Я совершила ошибку. Недавно наткнулась на фото, где мне 19-20 лет, я была очень красивой. Пожалела о многих операциях, просто тогда меня не отговорили. Существуют тренды, как должна выглядеть женщина в современном мире, раньше были одни идеалы, сейчас — другие. Девушки делают огромные задницы, "лисьи глазки"», — рассказала телеведущая в эфире YouTube-шоу «Жить».
Маша объяснила, что девушки, начавшие делать пластические операции, потом уже не могут остановиться и вновь и вновь переделывают свое лицо и тело, - пишет thevoicemag.ru.
«Вообще было бы идеально, чтобы хирурги отправляли пациентов к психологу. Я была красавицей до того, как начала все делать, а потом становилось хуже и хуже...», - призналась теледива.
Телеведущая Маша Малиновская в разговоре с «Пятым каналом» сказала, что не ест после 15 часов, чтобы похудеть. Телеведущая призналась, что поддерживать такой режим питания тяжело только первые четыре дня. Спустя несколько дней, по словам Малиновской, организм начинает привыкать к интервальному голоданию.