Певица Слава рассказала о неудачной пластике груди

«Я выкладывала пост про Тимура Хайдарова, который мне сделал шикарную операцию по телу — он убрал мне животик, ножки, ручки, ножки, все лишнее. Но большие вопросы по поводу груди. Во-первых, одна грудь выше, другая ниже, швы просто ужаснейшие... Сейчас я сделала операцию в европейском медицинском центре. Что было до и что сейчас — это небо и земля... Я за этот год переболела и пережила огромнейший стресс», — сообщила звезда.