Певица Слава рассказала о неудачной пластике груди
Слава сделала целый ряд пластических операций у Тимура Хайдарова. Звездный хирург, занимавшийся преображением многих вип-персон отечественного шоу-бизнеса, сделал ей коррекцию овала лица, а также сформировал подтянутый живот, стройные руки и ноги.
Исполнительница горячо рекомендовала Хайдарова как высококлассного специалиста. Однако теперь она частично изменила мнение, о чем и сообщила в социальной сети. Об этом пишет издание thevoicemag.ru.
«Я выкладывала пост про Тимура Хайдарова, который мне сделал шикарную операцию по телу — он убрал мне животик, ножки, ручки, ножки, все лишнее. Но большие вопросы по поводу груди. Во-первых, одна грудь выше, другая ниже, швы просто ужаснейшие... Сейчас я сделала операцию в европейском медицинском центре. Что было до и что сейчас — это небо и земля... Я за этот год переболела и пережила огромнейший стресс», — сообщила звезда.
Слава отметила, что сначала хотела не поднимать шум, а потребовать компенсации, как, по ее словам, уже сделали некоторые пациенты Тимура. Но, поскольку она ранее хвалила врача, то теперь считает нужным отметить и минусы его работы.
«Но нет, я вам его посоветовала, и я решила сделать правильно. Делать грудь у него не надо. Тимур, ты очень круто делаешь тело. Не делай, пожалуйста, грудь никому. Это уродство», — заявила Слава.
Анастасия Сланевская помирилась со своим гражданским супругом. Ее избранник — тот самый бизнесмен Анатолий Данилицкий, с которым прежде Слава официально разорвала отношения.
«Мы помирились с Анатолием. Он мне сделал очередное, 28-е предложение. Но я пока не знаю… Нам и так хорошо», — разоткровенничалась она в разговоре с Аллой Довлатовой на «Русском радио».