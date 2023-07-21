Бывшая жена Мамаева пожаловалась на маленькие алименты

Бывшая жена экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева , Алана пожаловалась у себя в социальных сетях на маленькие алименты на дочь от спортсмена. По ее словам, ежемесячно она получает десять тысяч рублей.

«Его десять тысяч даже на стоматолога не хватит. Мы сейчас лечим зубы, и поверьте, алиментов на это точно не хватит», — ответила она на вопрос, выложив скриншоты счетов из стоматологии.

Напомним, что Мамаев находился в браке с уже бывшей женой с 2013 по 2021 годы. У них есть общая дочь Алиса. Также экс-супруга футболиста воспитывает ребенка от первого брака — сына Алекса. Пара распалась из-за измен футболиста. Суд обязал Мамаева выплачивать бывшей жене алименты в размере 1/3 от своего дохода, но в 2022 году он смог добиться понижения процентов, сократив сумму вдвое.