Алла Пугачева и Максим Галкин* получили особые привилегии после приезда в Юрмалу

«У Аллы есть, где жить в Юрмале. У многих друзей тут квартиры, у того же Николаева. Но у Пугачевой большая семья и они привыкли жить с комфортом. Тем более, когда им делают скидку. А сейчас в Юрмале стало меньше туристов и много жилья под аренду простаивает. Тем более такого дорогого», — рассказали осведомители.