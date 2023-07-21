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Алла Пугачева и Максим Галкин* получили особые привилегии после приезда в Юрмалу

Певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) две недели назад приехала в латвийскую Юрмалу, сообщает kp.ru со ссылкой на бывших сотрудников Примадонны.

Алла Пугачева и Максим Галкин* получили особые привилегии после приезда в Юрмалу
© РИА Новости

«У Аллы есть, где жить в Юрмале. У многих друзей тут квартиры, у того же Николаева. Но у Пугачевой большая семья и они привыкли жить с комфортом. Тем более, когда им делают скидку. А сейчас в Юрмале стало меньше туристов и много жилья под аренду простаивает. Тем более такого дорогого», — рассказали осведомители.

Галкин и Пугачева поселились на элитной вилле «Марта», аренда которой обычно обходится от €70 до €90 тысяч (примерно от 7 до 9 миллионов рублей. — «Газета.Ru»). Однако для звездной пары местные риелторы сделали скидку до €50 тысяч (около 5 миллионов рублей. — «Газета.Ru»), о которой открыто не рассказывают, чтобы не потерять потенциальных клиентов, пишет СМИ. Особняк занимает 2400 квадратных метров, он расположен возле концертного зала «Дзинтари» и дома певицы и подруги семьи Лаймы Вайкуле.

В 2022 году Пугачева вместе с мужем, шоуменом Галкиным покинули Россию. Теперь они живут в Израиле.

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